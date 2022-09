Grécko za jeden deň zabránilo 1500 pokusom prekročiť hranice z Turecka

Atény 22. septembra (TASR) - Grécka pohraničná stráž zabránila počas stredy približne 1500 pokusom migrantov dostať sa na územie Grécka z Turecka cez pohraničnú rieku Marica (v gréčtine Evros). TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na štvrtkové vyjadrenia gréckeho ministra pre vnútorný poriadok.



Minister Takis Theodorikakos pre grécke médiá uviedol, že ide o "organizovaný plán Turecka". Vozidlá tureckých bezpečnostných zložiek podľa vyjadrení migrantov v mnohých prípadoch privážali ľudí k tureckej časti rieky Marica.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo svojom prejave na pôde OSN opätovne varoval Atény, aby nevracali migrantov nezákonným spôsobom naspäť do Turecka.



Atény už viackrát obvinili Ankaru z úmyselného posielania tisícov utečencov žijúcich v Turecku do Grécka. Turecké úrady podľa DPA dávajú týmto osobám na výber: buď sa vrátia do Sýrie, alebo nezákonne prejdú na územie Grécka.



Grécko chce z dôvodu nárastu počtu migrantov cez rieku Marica úplne uzavrieť hranice v severnej časti krajiny. Pohraničný plot, ktorý má v súčasnosti dĺžku 35 kilometrov, sa má predĺžiť až na 80 kilometrov. Plot na svojich hraniciach s Tureckom v tejto oblasti rozšírilo aj Bulharsko.