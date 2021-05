Grécko za prísnych opatrení otvorilo po pol roku bary a terasy

Atény 3. mája (TASR) - Šesť mesiacov po uzavretí v dôsledku koronavírusovej pandémie otvorilo Grécko v pondelok bary a terasy - avšak s určitými podmienkami, informovala agentúra DPA.



Personál sa musí dvakrát do týždňa preukázať negatívnym rýchlotestom na koronavírus a neprestajne mať na sebe rúško, oznámil grécky štátny rozhlas ERT (Elliniki Radiofonia Tileorasi).



Hostia s miestami na státie ani hudba povolená nie je, pri jednom stole môže sedieť nanajvýš šesť ľudí. Medzi stolmi musí byť vzdialenosť najmenej 1,8 metra. Zákaz vychádzania však v krajine platí od 23.00 do 05.00 h naďalej.



Napriek prísnym podmienkam sa totiž očakáva, že ľudia sa v dôsledku pekného počasia okamžite nahrnú do kaviarní a na terasy, pripomína DPA. Počas uplynulého víkendu v Grécku oslávili pravoslávnu Veľkú noc, pondelok je ešte sviatok. Podľa informácií príslušných zdravotníckych orgánov počet prípadov nákazy koronavírusom v krajine klesá a v očkovaní obyvateľstva sa pokračuje. Celé Grécko sa pre turistov úplne otvorí od 15. mája, pričom ľudia budú môcť po jeho území opäť voľne cestovať.



Grécko prijíma návštevníkov už teraz, avšak s podmienkou, že pricestujú len na do cieľovej destinácie, kde zotrvajú do konca dovolenky. Pri vstupe do krajiny sa dovolenkári v súčasnosti musia preukázať aktuálnym negatívnym PCR testom alebo dokladom o absolvovaní očkovania proti covidu.



Povinná karanténa v súvislosti so zahraničím bola v Grécku pre väčšinu štátov už zrušená.