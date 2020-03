Grécko zabránilo 24 000 migrantom prejsť cez hranice

Atény 3. marca (TASR) – Grécke bezpečnostné zložky zabránili viac ako 24 000 pokusom o nelegálne prekročenie grécko-tureckých hraníc migrantmi, čím aj ochránili vonkajšie hranice Európskej únie. V utorok to uviedol grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, ktorého citovala agentúra DPA.



"Toto už viac nie je problém týkajúci sa utečencov. Je to očividný pokus Turecka zneužiť zúfalých ľudí na podporu svojej geopolitickej agendy a odviesť pozornosť od hroznej situácie v Sýrii," uviedol Misotakis počas návštevy hraníc s poprednými predstaviteľmi EÚ.



"Turecko nebude Európu vydierať," uviedol grécky premiér. "Sme pripravení podporiť Turecko pri riešení jeho problému s utečencami a nájsť riešenie sýrskeho problému, ale nie za týchto okolností," povedal. Poukázal taktiež aj na prístup EÚ. "Európa sa nezaoberala riešením migračnej krízy. Dúfam, že táto kríza bude pre všetkých budíčkom, aby prevzali za to zodpovednosť," skonštatoval Mitsotakis.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes uviedla, že Únia poskytne Grécku na pomoc pri zvládaní nárastu počtu migrantov prichádzajúcich zo susedného Turecka 700 miliónov eur, pričom polovicu z tejto sumy môže uvoľniť ihneď.



Okrem toho Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) nasadí rýchly zásahový tím, ktorý bude zahŕňať ďalších 100 príslušníkov stráže za pomoci pobrežných hliadkových plavidiel, vrtuľníkov a vozidiel, uviedla von der Leyenová po tom, ako absolvovala let vo vrtuľníku nad pohraničnou oblasťou spolu s Mitsotakisom a ďalšími poprednými predstaviteľmi EÚ.



Obavy z možného vzniku novej migračnej krízy v EÚ sa objavili po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan cez víkend vyhlásil, že Ankara už nedokáže zvládnuť nápor migrantov na svojom území a bude preto musieť umožniť časti z nich odísť do Európy.



Po tom, ako Turecko oficiálne vyhlásilo svoje západné hranice za otvorené pre migrantov dúfajúcich, že sa dostanú do Európskej únie, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v nedeľu oznámila, že pri pozemnej hranici Turecka s Gréckom sa zhromaždilo najmenej 13 000 ľudí.