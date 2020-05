Grécko začalo po 42 dňoch s postupným rušením prísnych obmedzení

Atény 4. mája (TASR) - Grécko začalo v pondelok postupne rušiť prísne opatrenia, ktoré 42 dní obmedzovali život obyvateľov, aby sa tak zastavilo šírenie nového koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Gréci od pondelka rána už nemajú obmedzenia v dôvodoch, ktoré ich oprávňovali opustiť svoj domov. Už nemusia poslať SMS ani mať pri sebe vlastnoručne napísané čestné vyhlásenie, že majú povolený dôvod nachádzať sa mimo bydliska.



V rámci fázového znovuotvárania ekonomiky, ako to označila grécka vláda, už otvorili prvé prevádzky. Môžu fungovať kaderníctva, holičstvá, obchody predávajúce knihy a športový tovar, papiernictvá a ďalšie predajne, ale stále platia prísne hygienické opatrenia a pokyny na dodržiavanie sociálneho odstupu.



Tvárové masky sú povinné pre personál a pasažierov vo verejnej doprave, zamestnancov v obchodoch s čerstvými potravinami a na niekoľkých ďalších miestach. Porušovateľom nariadenia hrozia pokuty. Úrady dôrazne odporučili nosenie tvárových masiek vo všetkých vnútorných verejných priestoroch.



Na budúci týždeň sa vrátia do tried študenti v poslednom ročníku strednej školy, neskôr v priebehu mája aj ostatní študenti nižších stredných škôl a stredných škôl.



Grécka vláda zaviedla karanténu skoro po vypuknutí koronavírusovej nákazy, čo pomohlo udržať nízke počty úmrtí a kriticky chorých. Grécko dosiaľ hlásilo takmer 150 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom a vyše 2500 prípadov nákazy. Do nedele urobili v krajine takmer 80.000 testov.