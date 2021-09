Grécko začalo so sťahovaním migrantov do nového tábora

Samos 20. septembra (TASR) – Grécko začalo v pondelok sťahovať žiadateľov o azyl do prvého z niekoľkých nových „uzavretých" táborov pre imigrantov, financovaných z prostriedkov Európskej únie, informovala agentúra AFP.



„Dnes je historický deň," vyhlásil generálny tajomník gréckeho ministerstva pre migráciu Manos Logothetis.



Podľa Logothetisa vyjadrilo 270 zo 400 migrantov nachádzajúcich sa v utečeneckom tábore pri obci Vathy túžbu presťahovať sa do nového zariadenia. Logothetis zároveň uviedol, že do nového tábora mieri už aj prvý autobus, v ktorom sa nachádza 22 ľudí.



Ministerstvo plánuje v pondelok v tábore zaregistrovať až 200 migrantov a ostatných zaregistrujú v utorok.



V tábore pre migrantov neďaleko obce Vathy, z ktorého sťahujú utečencov do nového zariadenia, pritom v nedeľu večer vypukol požiar a všetkých jeho obyvateľov odtiaľ preto evakuovali.



Nový „uzavretý" tábor na ostrove Samos v Egejskom mori, do ktorého migranti mieria, je ohradený ostnatým drôtom a vybavený bezpečnostnými kamerami, röntgenovými skenermi i magnetickými dverami. Tábor bude v rámci týchto tzv. uzavretých azylových zariadení s kontrolovaným fyzickým prístupom pilotným projektom. Bude v ňom fungovať zadržiavacie stredisko a dostať sa dovnútra tábora bude možné len prostredníctvom elektronického čipu. V noci budú brány tábora zavreté.



Celkovo má na rozličných gréckych ostrovoch vzniknúť až päť takýchto táborov a Európska únia na ich zriadenie vyčlenila 276 miliónov eur.



Podľa agentúry AFP ide však o krok kritizovaný ľudskoprávnymi organizáciami, ktoré tvrdia, že opatrenia na kontrolu pohybu migrantov sú príliš reštriktívne.