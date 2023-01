V Grécku pátrajú po pilotoch stíhačky, ktorá sa zrútila do mora

Atény 30. januára (TASR) - Grécki záchranári pátrali v pondelok po dvoch pilotoch stíhačky F-4, ktorá sa zrútila do Iónskeho mora západne od pobrežia Grécka. Informovali o tom tamojšie médiá. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Dvojsedadlová stíhačka, ktorá v čase nehody vykonávala cvičný let, sa do mora zrútila 25 námorných míľ (46 kilometrov) od vojenského letiska v mestečku Andravida na polostrove Peloponéz.



Grécke médiá vyhlásili, že obaja piloti sa pred nárazom zo stíhačky stihli katapultovať, avšak kompetentné úrady túto informáciu nedokázali bezprostredne potvrdiť.



Reuters pripomína, že grécka vláda prvýkrát zakúpila stíhačky F-4 americkej výroby, ktoré sa označujú aj názvom Phantom, v roku 1974.