Grécko začína podávať vakcíny proti covidu pred kostolmi

Atény 6. septembra (TASR) – Grécko začalo v pondelok podávať vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pred kostolmi. Ide o skúšobný program, ktorý nedávno avizovala grécka vláda, aby povzbudila ľudí k očkovaniu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Mobilné jednotky Národnej zdravotnej organizácie začali aplikovať dávky vakcíny na nádvorí kostola v Archanes, obci neďaleko mesta Iraklio (Heráklion) na juhu gréckeho ostrova Kréta. Podáva sa jednodávková vakcína Johnson & Johnson, a to v čase od 09.00 h do 14.00 h.



Na prvý deň očkovania sa prihlásilo 52 ľudí, ale niektorí prišli aj bez dohodnutého termínu a vakcínu dostali.



Vláda ohlásila tento pilotný program minulý mesiac, pričom mobilné zdravotnícke jednotky majú vakcínu podávať na priestranstvách pred chrámami, najprv na Kréte a neskôr v hlavných metropolách Grécka.



Grécke úrady sa snažia zrýchliť očkovanie v Grécku sériou motivujúcich krokov a pokúšajú sa pre to získať aj podporu vplyvnej gréckej pravoslávnej cirkvi.



Očkovanie proti covidu je povinné pre pracovníkov v zdravotníctve v súkromnom a verejnom sektore. Určité zábavné či spoločenské podniky ako vnútorné reštaurácie a bary budú dostupné len pre ľudí, ktorí majú potvrdenie o očkovaní alebo o nedávnom vyliečení z nákazy.



„Nie je iné riešenie tohto veľkého nebezpečenstva sužujúceho ľudstvo než vakcíny," povedal otec Andreas Kaliontzakis, kňaz z Kostola Panny Márie v Archanese, kde prebieha pondelkové očkovanie.



Pred kostolom bol aj profesor pulmonológie Nikos Tzanakis, ktorý ocenil cirkev za to, že podporuje snahy štátu o zaočkovanie obyvateľstva. Cirkev môže takto motivovať niektorých ľudí, aby si dali aplikovať vakcínu proti koronavírusu.



Miestny obyvateľ Michalis Vardakis (73) povedal, že si dal vpichnúť dávku vakcíny, „pretože to dohodol otec Andreas a ten je v Archanese veľmi vážený, ale aj kvôli vnúčatám". Dodal, že sa „už viac nechcel báť objať svoje vnúčatá".



Vakcíny proti koronavírusu sú v Grécku bezplatné a dostupné každému, kto má číslo sociálneho zabezpečenia a je vo veku nad 12 rokov. Úplne zaočkovaných je v Grécku zatiaľ vyše 5,7 milióna ľudí z približne 11 miliónov obyvateľov.



Podľa oficiálnych údajov ministerstva zdravotníctva 90 percent z 381 intubovaných pacientov s covidom na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú nezaočkovaní ľudia.



Krajina má zaznamenaných celkovo takmer 600 000 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a vyše 13 800 úmrtí.