Grécko zadržalo migrantov, ktorí prišli po zmrazení žiadostí o azyl

Atény 20. júla (TASR) - Grécko zadržalo takmer 200 migrantov, ktorí do krajiny dorazili po zmrazení žiadostí o azyl, čo tamojšie úrady uvalili na žiadateľov zo severnej Afriky, uviedol v sobotu grécky minister pre migráciu Tanos Plevris. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



„Nelegálnych imigrantov, ktorí v posledných hodinách vstúpili (do krajiny) z Líbye, zatkla pobrežná stráž,“ potvrdil Plevris na platforme X.



„Nemajú právo požiadať o azyl, nebudú odvezení do prijímacích centier, ale budú držaní v policajnej väzbe, kým sa nezačne proces ich návratu,“ dodal.



Dovedna 190 migrantov dorazilo v troch skupinách južne od ostrova Kréta, uviedla pre AFP tamojšia pobrežná stráž. Štvrtá skupina 11 ľudí bola objavená blízko ďalšieho ostrova Agathonisi, oproti tureckému pobrežiu.



Grécka štátna televízia ERT uviedla, že jedna osoba z tejto skupiny bola zranená a neskôr zomrela v nemocnici.



Grécko zaznamenáva nárast prílevu migrantov z Líbye, ktorí prichádzajú najmä na Krétu, domovský ostrov premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, konštatuje AFP.



Len v júli sa tam vylodilo viac než 2000 ľudí, čo vyvolalo hnev miestnych úradov i prevádzkovateľov cestovného ruchu, ktorí vyvíjajú tlak na konzervatívnu vládu, aby podnikla kroky na zastavenie prílevu migrantov.



Vláda v Aténach vyhlásila trojmesačné pozastavenie žiadostí o azyl pre všetky osoby prichádzajúce po mori zo severnej Afriky. Grécke ministerstvo pre migráciu tiež pripravilo legislatívu, ktorá umožňuje zadržiavanie migrantov až na dva roky za nelegálny vstup a až na päť rokov, ak budú následne prichytení pri nelegálnom pobyte v Grécku.



„Niekto, kto nelegálne vstupuje do mojej krajiny, musí pochopiť, že vstupuje do režimu dohľadu, nie pohostinnosti,“ povedal Plevris vo štvrtok pre stanicu Open TV. „Som zástancom odstrašujúcich prostriedkov... nie sme hotel,“ dodal minister, ktorý prílev migrantov označil za „inváziu“.