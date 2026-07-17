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Grécko: Zákaz prepravy ruského LNG môže oslabiť európske firmy
Rokovania o 21. balíku sankcií EÚ proti Rusku za jeho vojnu na Ukrajine napokon odložili na budúci týždeň.
Autor TASR
Atény 17. júla (TASR) - Grécko varuje Európsku úniu, že pripravovaný zákaz prepravy ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) do tretích krajín by mohol oslabiť postavenie európskych firiem a zvýhodniť konkurenciu mimo Únie. Uviedli to v piatok dvaja predstavitelia gréckej vlády pre agentúru Reuters. Atény tento týždeň zabránili prijatiu 21. balíka sankcií proti Rusku a žiadajú výnimku, informuje TASR.
Veľvyslanci členských štátov pri EÚ sa v stredu nedokázali dohodnúť na novom súbore reštriktívnych opatrení. Grécko totiž požaduje úpravu celoúnijného zákazu týkajúceho sa ruského LNG, ktorý má v plnom rozsahu začať platiť od 1. januára 2027. Podľa pravidiel schválených minulý rok bude zakázaný nákup, dovoz aj priama či nepriama preprava LNG pochádzajúceho alebo vyvážaného z Ruska, pripomína stanica Euronews.
Atény žiadajú doplniť do opatrenia výnimku, ktorá by im umožnila pokračovať v preprave ruského LNG zákazníkom mimo EÚ. Samotné Grécko pritom nemá záujem o dovoz ruského LNG na domácu spotrebu, chce si však zachovať svoje postavenie na globálnom trhu námornej prepravy.
Grécko podľa diplomatických zdrojov tým podmieňuje svoju podporu zmrazenia cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44 dolárov za barel. Krajina patrí medzi najväčších aktérov na svetovom trhu s prepravou LNG a jej obchodná flotila dominuje aj európskemu trhu. Konkuruje najmä spoločnostiam z Japonska, Číny a Spojených štátov.
„Z pohľadu Atén musí byť každý nový balík reštriktívnych opatrení starostlivo nastavený tak, aby čo najviac zvýšil tlak na Moskvu a zároveň minimalizoval nežiaduce dôsledky pre európske firmy, spotrebiteľov a konkurencieschopnosť,“ uviedol jeden z gréckych vládnych predstaviteľov pod podmienkou anonymity.
Podľa neho by EÚ nemala v dôsledku vlastnej sankčnej politiky prísť o celé odvetvia hospodárstva ani o podiely na trhu. „Sankcie by mali oslabovať ekonomickú kapacitu Ruska, nie vytvárať strategické výhody pre iných na úkor Európy,“ dodal.
Rokovania o 21. balíku sankcií EÚ proti Rusku za jeho vojnu na Ukrajine napokon odložili na budúci týždeň. Členské štáty chcú dosiahnuť dohodu do 23. júla. Dovtedy zostáva v platnosti cenový strop na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel. Ak by nedošlo k dohode, limit by sa zvýšil na približne 58 dolárov za barel, čo by Rusku umožnilo zvýšiť príjmy z vývozu ropy vzhľadom na rast svetových cien po eskalácii konfliktu na Blízkom východe.
Veľvyslanci členských štátov pri EÚ sa v stredu nedokázali dohodnúť na novom súbore reštriktívnych opatrení. Grécko totiž požaduje úpravu celoúnijného zákazu týkajúceho sa ruského LNG, ktorý má v plnom rozsahu začať platiť od 1. januára 2027. Podľa pravidiel schválených minulý rok bude zakázaný nákup, dovoz aj priama či nepriama preprava LNG pochádzajúceho alebo vyvážaného z Ruska, pripomína stanica Euronews.
Atény žiadajú doplniť do opatrenia výnimku, ktorá by im umožnila pokračovať v preprave ruského LNG zákazníkom mimo EÚ. Samotné Grécko pritom nemá záujem o dovoz ruského LNG na domácu spotrebu, chce si však zachovať svoje postavenie na globálnom trhu námornej prepravy.
Grécko podľa diplomatických zdrojov tým podmieňuje svoju podporu zmrazenia cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44 dolárov za barel. Krajina patrí medzi najväčších aktérov na svetovom trhu s prepravou LNG a jej obchodná flotila dominuje aj európskemu trhu. Konkuruje najmä spoločnostiam z Japonska, Číny a Spojených štátov.
„Z pohľadu Atén musí byť každý nový balík reštriktívnych opatrení starostlivo nastavený tak, aby čo najviac zvýšil tlak na Moskvu a zároveň minimalizoval nežiaduce dôsledky pre európske firmy, spotrebiteľov a konkurencieschopnosť,“ uviedol jeden z gréckych vládnych predstaviteľov pod podmienkou anonymity.
Podľa neho by EÚ nemala v dôsledku vlastnej sankčnej politiky prísť o celé odvetvia hospodárstva ani o podiely na trhu. „Sankcie by mali oslabovať ekonomickú kapacitu Ruska, nie vytvárať strategické výhody pre iných na úkor Európy,“ dodal.
Rokovania o 21. balíku sankcií EÚ proti Rusku za jeho vojnu na Ukrajine napokon odložili na budúci týždeň. Členské štáty chcú dosiahnuť dohodu do 23. júla. Dovtedy zostáva v platnosti cenový strop na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel. Ak by nedošlo k dohode, limit by sa zvýšil na približne 58 dolárov za barel, čo by Rusku umožnilo zvýšiť príjmy z vývozu ropy vzhľadom na rast svetových cien po eskalácii konfliktu na Blízkom východe.