Grécko zakázalo tzv. konverzné terapie na liečbu homosexuality

Atény 11. mája (TASR) - Grécko zakázalo v stredu tzv. konverzné terapie pre mladistvých, ktoré sú určené na potlačenie sexuálnej orientácie alebo pohlavnej identity jedinca. Členovia LGBTQ komunity, ako i zdravotní experti túto terapiu odsúdili a označili ju za škodlivú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa nového návrhu zákona, ktorý schválil grécky parlament, budú psychológovia alebo iní odborníci na duševné zdravie potrebovať výslovný súhlas pacienta, aby mohli tento typ terapie vykonať. Ak tento zákon porušia, hrozí im pokuta alebo trest odňatia slobody. Návrh zákona okrem toho zakazuje propagovať v reklamách tzv. konverzné terapie.



"Vyskytlo sa niekoľko chybných spôsobov liečby – keď si mladiství zvolili inú sexuálnu orientáciu, ich rodičia mohli údajne požiadať o ’liečbu’, ktorá by ich vrátila ’späť do normálu’," uviedol grécky minister zdravotníctva Thanos Plevris tento týždeň v parlamente.



"Tieto postupy zjavne nie sú terapiami a nie sú ani vedecky podložené," dodal Plevris.



Grécka vláda tiež navrhla plán národnej stratégie, ktorá bude trvať do roku 2025 a bude sa týkať reforiem zameraných na rodovú rovnosť v Grécku. To je podľa agentúry Reuters z veľkej časti konzervatívnou krajinou.



Plevris okrem toho uviedol, že Grécko plánuje tiež zakázať operácie intersexuálnych dojčiat či detí narodených s netypickými chromozómami, ktoré ovplyvňujú anatómiu ich reprodukčných orgánov takým spôsobom, že nespadajú do normatívnej definície mužského alebo ženského pohlavia.



Konverzné terapie zakázali tento rok aj Francúzsko, Kanada či Nový Zéland.