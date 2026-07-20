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Grécko zakáže osobám mladším ako 17 rokov jazdu na e-kolobežkách
Podľa zväzu gréckych nemocničných pracovníkov pri nehodách na elektrických kolobežkách utrpelo vlani zranenia približne 400 detí a tínedžerov, z ktorých mnohé boli smrteľné.
Autor TASR
Atény 20. júla (TASR) - Grécko sprísni predpisy týkajúce sa elektrických kolobežiek. Okrem iného sa osobám mladším ako 17 rokov zakáže jazda na takýchto kolobežkách, vyhlásil v pondelok námestník ministra dopravy Giorgos Kotsiras. K sprísneniu dôjde v reakcii na početné nehody, účastníkmi ktorých boli najmä mladí ľudia, čo viedlo k výzvam na prijatie opatrení, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Kolobežky pre deti... sa teraz zakážu na základe návrhu zákona, o ktorom sa bude hlasovať zajtra,“ povedal námestník ministra dopravy v gréckej televízii Skai TV.
Kotsiras spresnil, že ustanovenia tohto návrhu budú zahŕňať zákaz používania pre osoby mladšie ako 17 rokov, vyššie pokuty za nebezpečnú jazdu a povinné havarijné poistenie. Štatistiky totiž ukázali, že medzi osobami do 17 rokov dochádza k zvýšenému počtu nehôd.
Podľa zväzu gréckych nemocničných pracovníkov pri nehodách na elektrických kolobežkách utrpelo vlani zranenia približne 400 detí a tínedžerov, z ktorých mnohé boli smrteľné, poznamenala AFP.
Grécky spravodajský web eKathimerini informoval, že na základe tohto návrhu sa zakáže predaj, požičiavanie či iné poskytovanie elektrických kolobežiek osobám mladším ako 17 rokov. Spoločnosti poskytujúce kolobežky budú povinné overovať vek možných používateľov, pričom v prípade porušenia tohto nariadenia im bude hroziť pokuta 1000 eur.
„Kolobežky pre deti... sa teraz zakážu na základe návrhu zákona, o ktorom sa bude hlasovať zajtra,“ povedal námestník ministra dopravy v gréckej televízii Skai TV.
Kotsiras spresnil, že ustanovenia tohto návrhu budú zahŕňať zákaz používania pre osoby mladšie ako 17 rokov, vyššie pokuty za nebezpečnú jazdu a povinné havarijné poistenie. Štatistiky totiž ukázali, že medzi osobami do 17 rokov dochádza k zvýšenému počtu nehôd.
Podľa zväzu gréckych nemocničných pracovníkov pri nehodách na elektrických kolobežkách utrpelo vlani zranenia približne 400 detí a tínedžerov, z ktorých mnohé boli smrteľné, poznamenala AFP.
Grécky spravodajský web eKathimerini informoval, že na základe tohto návrhu sa zakáže predaj, požičiavanie či iné poskytovanie elektrických kolobežiek osobám mladším ako 17 rokov. Spoločnosti poskytujúce kolobežky budú povinné overovať vek možných používateľov, pričom v prípade porušenia tohto nariadenia im bude hroziť pokuta 1000 eur.