Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
< sekcia Zahraničie

Grécko: Západonílskemu vírusu podľahlo od začiatku roka už sedem ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Západonílsky vírus prvýkrát zaznamenali v Ugande v roku 1937.

Autor TASR
Atény 18. augusta (TASR) - Dovedna sedem osôb podľahlo v Grécku od začiatku roka západonílskemu vírusu, ktorý prenášajú komáre. Všetky obete mali viac ako 65 rokov. Vyplýva to z najnovších údajov miestneho zdravotného úradu (EODY), o ktorých informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Do 17. septembra bolo v potvrdených 68 prípadov infekcie centrálneho nervového systému spôsobených týmto vírusom. Najnovšie prípady nákazy zaznamenali vo vidieckych oblastiach neďaleko Atén, a v strednej časti Grécka.

Skutočný počet infikovaných je zrejme oveľa vyšší ako oficiálne údaje. Mnohí z nakazených totiž nemajú žiadne alebo majú len mierne príznaky, ako sú bolesti hlavy či svalov. Závažný priebeh ochorenia s vysokou horúčkou majú obvykle skôr starší ľudia alebo osoby s ďalšími zdravotnými problémami.

V Grécku už celé mesiace pretrváva horúce počasie a napriek blížiacej sa jeseni tam denné teploty stále dosahujú vyše 30 stupňov Celzia. Ako tvrdia grécki lekári, v takomto počasí sa darí tým druhom komárov, ktoré tento vírus prenášajú. Ľuďom preto odporúčajú používať repelenty a ak je to možné, mať nad posteľou aj sieťky proti komárom.

Západonílsky vírus prvýkrát zaznamenali v Ugande v roku 1937. Prenášajú ho komáre a väčšinou sa vyskytuje práve v teplejších mesiacoch roka, počas ktorých je tento hmyz aktívnejší. Z človeka na človeka sa prenáša len veľmi zriedkavo, napríklad transfúziou krvi či darovaním orgánov.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti