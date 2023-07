Prvá vlna horúčav v Grécku: V Aténach môže byť až 45 stupňov Celzia

Atény 11. júla (TASR) - Grécko bude tento týždeň čeliť prvej vlne horúčav. Očakáva sa, že od piatku by teploty na veľkej časti územia krajiny mohli dosiahnuť až na vyše 40 stupňov Celzia, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.



V Aténach by sa teplota vzduchu mohla v sobotu vyšplhať až na 45 stupňov Celzia, oznámil v utorok grécka meteorologická služba. Úrady preto vyzvali obyvateľov mesta i turistov, aby boli opatrní a vyhýbali sa nadmernej fyzickej námahe.



V mnohých mestách a obciach po celkom grécku budú dostupné klimatizované priestory, v ktorých sa verejnosť bude môcť schladiť a ukryť pred horúčavami.



Viacero odborových organizácií žiadalo, aby bol piatok vyhlásený za deň voľna z dôvodu vysokých teplôt, no vláda sa k tejto záležitosti zatiaľ nevyjadrila. Ľudia však boli vyzvaní, aby pracovali z domu, a zamestnávateľov úrady požiadali, aby od svojich zamestnancov nežiadali fyzicky náročnú prácu vo vonkajšom prostredí.



Meteorológovia zatiaľ nevedia, ako dlho bude vlna horúčav trvať. Obávajú sa však, že vysoké teploty by krajiny mohli sužovať aj desať dní.



Vysoké riziko vzniku lesných požiarov však Grécku zatiaľ nehrozí, keďže v období pred niekoľkými týždňami tam boli časté zrážky vo forme dažďa.