Grécko zastavilo v Egejskom mori zhruba 600 migrantov

Atény 23. mája (TASR) - Grécko zabránilo v pondelok 600 migrantom plaviacim sa cez Egejské more zo susedného Turecka vstup do svojich teritoriálnych vôd. Ide o najväčší pokus o vstup do gréckych vôd od začiatku tohto roka, informovala agentúra AFP.



Podľa hovorcu gréckej pobrežnej stráže vyplávalo z tureckého pobrežia v skorých ranných hodinách päť plachetníc a štyri člny. "Grécke hliadkovacie plavidlá sú rýchlo schopné lokalizovať plavidlá a informovať tureckú pobrežnú stráž," povedal hovorca pre AFP. Všetky lode následne vrátili späť alebo zadržali, dodal s tým, že k incidentom došlo v tureckých teritoriálnych vodách medzi gréckymi ostrovmi Chios a Samos.



Atény pravidelne obviňujú Ankaru, že nepodniká dostatočné kroky proti pašerákom ľudí, ktorí migrantov vysielajú na nebezpečných člnoch a lodiach z jeho pobrežia, čo predstavuje porušenie dohody s Európskou úniou z roku 2016, píše AFP.



Grécko patrí do 27-člennej EÚ, Turecko však nie. Tvrdé hraničné kontroly v Grécku sa stávali terčom kritiky zo strany skupín na ochranu ľudských práv, podľa ktorých sa grécka pobrežná stráž zapája do nezákonného donucovania migrantov k návratu do Turecka. Atény vždy popierali, že by sa ich bezpečnostné sily zapájali do nezákonných zásahov.