Grécko zatvorí v nadchádzajúcich mesiacoch tzv. hotspoty pre migrantov

Atény 23. januára (TASR) - Grécko zatvorí v priebehu nasledovných mesiacov veľké tábory pre migrantov na ostrovoch v Egejskom mori a nahradí ich deportačnými centrami. Oznámil to vo štvrtok grécky minister pre migráciu Notis Mitarakis, ktorého citovala agentúra DPA.



"Tieto tábory zatvoríme do leta 2020," povedal Mitarakis pre grécku verejnoprávnu televíziu ERT. Vyjadril sa tak deň po tom, ako tisíce ľudí demonštrovali proti neúnosnej situácii okolo preplnených utečeneckých táborov na gréckych ostrovoch Lesbos, Chios, Samos a Kos v Egejskom mori a žiadali vládu, aby situáciu vyriešila.



Tieto zariadenia vybudovali na vrchole migračnej krízy v rokoch 2015-2016, aby pomocou nich oddelili skutočných utečencov od ekonomických migrantov. Tábory však boli už od svojho vzniku preplnené.



Na základe dohody medzi EÚ a Tureckom z marca 2016 sú migranti plaviaci sa z tureckého pobrežia umiestňovaní v táboroch na gréckych ostrovoch v Egejskom mori; ak nepodali žiadosť o azyl, čakajú tam na vrátenie do Turecka. Proces deportácií je však zdĺhavý, zatiaľ čo počet novopríchodzích migrantov do Grécka je stále vysoký.



Nárast v počte novopríchodzích migrantov sa od apríla ešte zhoršil, pričom momentálne je na gréckych ostrovoch okolo 40.000 migrantov a utečencov, čo zhruba šesťnásobne prevyšuje kapacitu tamojších táborov.



Grécka vláda už vlani avizovala, že tzv. hotspoty sa zmenia na deportačné centrá, pričom celý proces deportácii sa urýchli.



"Uvidíme, či sa to stane skutočnosťou," povedal starosta mesta Vathy, metropoly ostrova Samos. "Doteraz sa nič nestalo".



Väčšina z migrantov žije na ostrovoch na uliciach, respektíve mimo priestorov oficiálnych táborov. Napriek tomu, že tisíce migrantov prevážajú na pevninské Grécko, je ich počet na ostrovoch stále vysoký.