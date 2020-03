Grécko zaviedlo dvojtýždňovú karanténu pre tých,ktorí prídu do krajiny

Atény 17. marca (TASR) - Grécko v pondelok oznámilo, že všetci ľudia bez ohľadu na národnosť, ktorí vstúpia do krajiny, budú umiestnení do dvojtýždňovej karantény. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ktokoľvek vstúpi do Grécka, sa bude musieť podrobiť povinnej 14-dňovej karanténe," oznámila hovorkyňa vlády Aristotélia Peloniová. Nariadenie podľa jej slov vstupuje do platnosti okamžite. Cieľom opatrenia je spomaliť šírenie nového koronavírusu.



Za porušenie nariadenia hrozí pokuta. Hovorkyňa nespresnila, či sa opatrenie týka aj cestujúcich iba prechádzajúcich cez krajinu. Podľa zdroja z leteckého priemyslu by pasažieri na prestupných letoch nemali byť týmto opatrením zasiahnutí.



Grécko uplynulé dni postupne sprísňuje opatrenia zamerané na boj proti koronavírusu.



Krajina už uzavrela svoje hranice s Albánskom a Severným Macedónskom, zastavilo lety do a zo Španielska a pozastavuje poskytovanie služieb osobnej námornej dopravy do Talianska.



V gréckych prístavoch tiež nemôžu pristávať výletné lode.



Grécka vláda rovnako uzavrela od nedele platené pláže.



Otvorené môžu byť supermarkety, lekárne a zdravotnícke zariadenia ako aj obchody a butiky.



Sezónne hotely sú do 30. apríla zatvorené.



Vláda už skôr na dva týždne zavrela školy, univerzity, súdy, kiná a telocvične a zakázala vnútorné verejné zhromaždenia.



Podľa dostupných informácií Grécko dosiaľ potvrdilo 352 prípadov nákazy koronavírusom a štyri úmrtia.