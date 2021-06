Grécko zaviedlo prísnejšie obmedzenia pre cestujúcich z Ruska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Atény 29. júna (TASR) - V snahe upokojiť európske a najmä nemecké a francúzske obavy v súvislosti s ruskou protikoronavírusovou vakcínou zaviedlo Grécko prísnejšie obmedzenia pre cestujúcich z Ruska, informoval v utorok server Ekathimerini.com.Rastúce obavy z koronavírusového variantu delta, ktorý sa šíri najmä v Británii, vyvolali tiež v Grécku diskusiu o možných obmedzeniach aj pre britských turistov prichádzajúcich do Európy. Diskutuje sa i o tom, či by zaočkovaní Briti mali byť testovaní na koronavírus.Vzhľadom na tieto skutočnosti je zrejmé, že sa oživenie tohtoročnej turistickej sezóny v krajine pohybuje ďaleko pod hranicou pôvodných očakávaní, píše Ekathimerini. Podľa pôvodných odhadov malo oživenie cestovného ruchu tento rok v Grécku dosiahnuť hranicu 50 percent aktivity z roku 2019, teda obdobia pred pandémiou. Vzhľadom na súčasné okolnosti to však vyzerá na 30–40 percent, uvádzajú zdroje z rezortu cestovného ruchu v Grécku. Vlani sa turizmus v Grécku pohyboval na úrovni 24 percent.Doposiaľ prišlo do Grécka podľa dostupných údajov približne milión zahraničných turistov, čo je oveľa menej, než sa pôvodne očakávalo.Diskusie o zavedení reštrikcií voči Británii sa začali minulý týždeň na summite Európskej únie, pripomína Ekathimerini. Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron vyjadrili veľké znepokojenie pre šírenie variantu delta. Macron hovoril aj o možných cestovných obmedzeniach vrátane zákazu z krajín, kde šírenie variantu delta nie je pod kontrolou, čo je aj prípad Británie, uzatvára server.