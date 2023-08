Grécko zaznamenalo nárast migrantov prichádzajúcich z Turecka

Atény 3. augusta (TASR) - Grécke úrady zaznamenali v posledných dňoch významný nárast v počte migrantov snažiacich sa dostať z Turecka do Grécka. TASR informuje podľa agentúry DPA.



O tejto záležitosti podľa zdroja blízkeho gréckej vláde diskutovali ministri i bezpečnostné zložky na mimoriadnom stredajšom zasadnutí, ktorému predsedal premiér Kyriakos Mitsotakis.



Grécka pobrežná stráž vo vyhlásení uviedla, že medzi pondelkom a stredou dopravila do bezpečia tri lode, na palube ktorých boli zrejme migranti.



Jedna loď s 43 osobami na palube sa nachádzala v blízkosti ostrova Samos, ďalšiu s 17 osobami našli pri ostrove Chios. Na ďalších dvoch člnoch pri ostrove Lesbos bolo 26 a 40 ľudí.



Vo väčšine prípadov však pasažieri tieto lode zničia pred priblížením pobrežnej stráže. Ich pasažieri sú takto považovaní za stroskotancov, a teda ich musia prijať.



Prevádzači migrantov sa dlhodobo snažia dostať migrantov do Grécka, ktoré je súčasťou Európskej únie a zároveň sa nachádza aj blízko Turecka, kde sa zhromažďuje mnoho utečencov zo Sýrie.