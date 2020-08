Grécko zaznamenalo rekorných 262 nových prípadov nákazy koronavírusom

Atény 12. augusta (TASR) - Grécko zaznamenalo za posledných 24 hodín rekordných 262 nových prípadov nákazy koronavírusom. Od začiatku pandémie je to v Grécku vôbec najvyšší denný nárast nakazených, informovala v stredu agentúra AFP.



V súvislosti s novým druhom koronavíuru zomreli za tento čas zároveň aj ďalší dvaja ľudia, čím sa celkový počet obetí nákazy zvýšil na 216. Od začiatku pandémie zároveň v Grécku zaznamenali celkovo už takmer 6000 prípadov infekcie.



Z aktuálneho nárastu prípadov obviňujú tamojšie úrady nedodržiavanie nariadení rozstupov medzi ľuďmi v reštauráciách, baroch či na verejných zhromaždeniach.



Grécka vláda nariadila v pondelok zákaz nočnej prevádzky takýchto podnikov v niektorých najvyhľadávanejších dovolenkových destináciách. Reštaurácie a bary sú tak od polnoci do siedmej rána zatvorené na ostrovoch Mykonos, Santorini, Korfu, Rodos a Kréta. Opatrenie ostane v platnosti minimálne do 23. augusta.



Zároveň budú musieť cestujúci prichádzajúci letecky z Belgicka, Česka, Holandska, Španielska a Švédska od 17. augusta predložiť negatívny test na koronavírus. Rovnaké opatrenie platí pre všetkých, ktorí do Grécka vstúpia cez hraničné prechody.



Súvislosť s príchodmi so zahraničia sa však v Grécku v súčasnosti pripisuje iba približne desiatim percentám z celkových prípadov nákazy koronavírusom, priblížila AFP.