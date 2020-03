Grécko zaznamenalo štvrté úmrtie na ochorenie COVID-19

Atény 15. marca (TASR) - Grécko v nedeľu potvrdilo štvrté úmrtie v krajine v dôsledku nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Do nedele bolo v Grécku potvrdených 331 prípadov nákazy.



V nedeľu zomrel na jednotke intenzívnej starostlivosti na ochorenie COVID-19 dosiaľ najmladší človek v krajine. Ide o 53-ročného muža, ktorý pracoval v zdravotníckom laboratóriu.



V nedeľu sa zvýšil počet prípadov v krajine o 103 na 331.



Polícia informovala, že od štvrtka zadržala až 96 ľudí, ktorí porušili nariadenia súvisiace s preventívnymi opatrenia o obmedzení pohybu osôb s cieľom zastaviť šírenie nákazy v krajine.



Grécko uzatvára svoje hranice s Albánskom a Severným Macedónskom, zastavilo lety do a zo Španielska a pozastavuje poskytovanie služieb osobnej námornej dopravy do Talianska.



V gréckych prístavoch tiež nebudú po novom môcť pristávať výletné lode.



Grécka vláda rovnako uzavrela od nedele platené pláže.



Otvorené môžu byť supermarkety, lekárne a zdravotnícke zariadenia ako aj obchody a butiky.



Všetky turistické ubytovacie zariadenia vrátane sezónnych hotelov sú do 30. apríla zatvorené.



Vláda už skôr na dva týždne zavrela školy, univerzity, súdy, kiná a telocvične a zakázala vnútorné verejné zhromaždenia.