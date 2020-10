Grécko zaznamenalo tento rok prudký pokles počtu migrantov

Na archívnej snímke grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Foto: TASR/AP

Atény 12. októbra (TASR) - V Grécku zaznamenali za uplynulých deväť mesiacov výrazný pokles počtu migrantov prichádzajúcich do krajiny. V pondelok o tom informoval minister pre migráciu Notis Mitarakis, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.Od začiatku roka do konca septembra do krajiny vstúpilo 12.300 migrantov. To predstavuje 73-percentný pokles oproti údajom z minulého roka, keď gréckymi hranicami prešlo za rovnaké obdobie takmer 45.000 migrantov.Minister Mitarakis zároveň uviedol, že celkový počet vybavených (schválených alebo zamietnutých) žiadostí o azyl v krajine za rovnaké obdobie narástol o 82 percent.V súčasnosti v Grécku čaká 3150 osôb s potvrdeným štatútom utečenca na presun do iných krajín Európy.Konzervatívny premiér Kyriakos Mitsotakis nastúpil do funkcie v júli minulého roka a prisľúbil, že sprísni ochranu námorných hraníc krajiny pred nelegálnou migráciou, k čomu skutočne došlo. Zároveň sa snaží urýchliť vybavovanie žiadostí o azyl.Podľa agentúry DPA je však evidentné, že k výraznému poklesu počtu migrantov prichádzajúcich do Grécka prispela aj súčasná pandémia nového koronavírusu.Grécko spolu so svojimi ostrovmi nachádzajúcimi sa v blízkosti tureckého pobrežia a severný úsek pevninskej hranice medzi Tureckom a Balkánom, sa od roku 2015 stali vstupnou bránou pre migrantov smerujúcich do Európy. Desaťtisíce ľudí uviazlo na gréckej pôde po tom, čo sa európske krajiny v marci roku 2016 rozhodli zavrieť svoje hranice pre migrantov.