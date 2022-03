V Grécku zhabali vyše sedem miliónov cigariet pašovaných aj do EÚ

Atény 6. marca (TASR) - Vyše sedem miliónov cigariet, ktoré boli pašované do členských krajín Európskej únie a do Británie, zhabali colníci v Grécku. Napísala o tom v nedeľu agentúra AFP na základe sobotného oznámenia gréckeho ministerstva námorného loďstva.



Za trestný čin pašovania zatkli v tejto súvislosti v prístave mesta Igumenitsa na západe Grécka 64-ročného muža z nemenovanej zahraničnej krajiny, spresňilo ministerstvo.



Colníci ešte v piatok prehľadali chladiarenský kamión uvedeného muža a našli v ňom dovedna 7.198.200 kusov cigariet schovaných vo vyše piatich tisícoch prepraviek na jogurt, približuje AFP.



Daňový a colný únik by v prípade tohto skonfiškovaného tovaru predstavoval vyše 1,5 milióna eur.



Vlani v apríli zhabali Gréci v prístavnom meste Pireus pri Aténach viac ako štyri tony marihuany ukrytej v prepravnom kontajneri, ktorý smeroval z Libanonu na Slovensko. Grécka finančná polícia objavila vtedy tieto pašované drogy na základe informácií získaných od amerického Úradu na kontrolu obchodu s drogami (DEA).