Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Zahraničie

Grécko žiada EÚ, aby zasiahla proti aktivitám tureckých rybárov

.
Ilustračná snímka . Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Grécko a Turecko sa dlhodobo sporia o vymedzenie námornej hranice a výlučnej ekonomickej zóny v Egejskom mori.

Autor TASR
Atény 15. mája (TASR) - Grécko v piatok požiadalo Európsku úniu, aby zastavila nezákonné praktiky tureckých rybárov vo východnom Stredomorí. Podľa Atén sa dopúšťajú porušovania námorného práva. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.

Grécko a Turecko sa dlhodobo sporia o vymedzenie námornej hranice a výlučnej ekonomickej zóny v Egejskom mori. Grécky minister pre námorníctvo a ostrovnú politiku Vassilis Kikilias túto tému v piatok otvoril na stretnutí s eurokomisárom Kostasom Kadisom.

S komisárom som prebral závažnú otázku v súvislosti s našimi rybármi a rybným hospodárstvom, ako aj provokatívnym správaním našich tureckých susedov, pokiaľ ide o nezákonný rybolov, nedodržiavanie námorného práva a spochybňovanie našich zvrchovaných práv,“ uviedol Kikilias. „Žiadame EÚ, aby zasiahla,“ deklaroval grécky minister, ktorý zdôraznil, že grécke námorné hranice sú zároveň aj hranicami EÚ.

Grécko v Egejskom mori vyhradilo oblasti s obmedzeným rybolovom. Turecko to spochybňuje s odôvodnením, že sa nachádzajú mimo gréckej jurisdikcie. Atény zároveň vlani tlmočili svoj protest voči tureckému námornému územnému plánu v Egejskom mori.

Európska komisia minulý rok uviedla, že hlavnú zodpovednosť za vynútiteľnosť práva v tejto oblasti nesú pobrežné štáty, pričom Grécku poskytuje podporu v podobe hliadok Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, ako aj poskytovaním satelitných snímok a inšpekcií.
.

Neprehliadnite

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy