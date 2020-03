Grécko žiada Frontex o pomoc proti prílivu migrantov z Turecka

Atény 2. marca (TASR) - Grécko požiadalo Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), aby zasiahla proti zhoršujúcemu sa prílivu migrantov na hraniciach s Tureckom. Správu priniesla v pondelok agentúra DPA.



"Frontex prijal žiadosť gréckej vlády o rýchly zásah na jeho vonkajších hraniciach. Uvažujeme o spôsoboch, ako v čo najkratšom čase Grécko podporiť," uviedol Frontex na sociálnej sieti Twitter.



Grécko takisto požiadalo o pomoc na svojich ostrovoch. Oznámil to hovorca Frontexu Chris Borowski.



Informácie o presnom počte prichádzajúcich migrantov zatiaľ nie sú známe. Podľa Borowskeho však nie sú najväčšou skupinou Sýrčania. "Z veľkej časti sú to občania Afganistanu, Iraku a Iránu," dodal.



Turecko v posledných dňoch umožnilo tisícom migrantov, aby sa voľne presunuli k hraniciam s Gréckom a Bulharskom - dvoma členskými krajinami Európskej únie (EÚ). Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že Ankara migrantom "otvorila dvere", a odkázal EÚ, že "by mala dodržať svoje prísľuby".



Podľa AFP ide zo strany Erdogana o pokus vyvinúť nátlak na EÚ a jej členov, ktorí sú zároveň súčasťou NATO, aby podporili Turecko v prebiehajúcej vojenskej operácii v Sýrii.