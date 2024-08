Grécko žiada o pomoc s požiarmi, krajiny vrátane ČR posielajú hasičov

Atény 12. augusta (TASR) - Európska únia v pondelok oznámila, že štyri z jej členských krajín pošlú hasičov do Grécka. To požiadalo o pomoc v boji s rozsiahlym lesným požiarom v okolí hlavného mesta Atény. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.



"Na žiadosť gréckych úradov bol aktivovaný mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany," uviedol hovorca Európskej komisie (EK) Balázs Ujvári. Pomoc podľa neho posielajú Česká republika, Francúzsko, Rumunsko a Taliansko.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v pondelok povedal, že jeho krajina vysiela 180 hasičov, 55 vozidiel a helikoptéru. ČR podľa AP posiela 75 hasičov a 25 vozidiel. Pomoc pripravujú aj Španielsko a Turecko.



Rozsiahly lesný požiar v pondelok zúril na severnom okraji gréckeho hlavného mesta. Vyžiadal si evakuáciu viacerých predmestí a okolitých oblastí. Prácu stoviek hasičov a desiatok lietadiel zhadzujúcich vodu sťažoval vietor. Ten spôsobil, že plamene siahali až do výšky 25 metrov.



Oheň prepukol v nedeľu popoludní. Vo viacerých častiach gréckej metropoly hlásili výpadky elektrickej energie. Grécky minister pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Vassilis Kikilias upozornil, že niektoré časti požiaru sú v obzvlášť ťažko prístupných horských oblastiach. Úrady v pondelok pre šíriaci sa lesný požiar nariadili evakuáciu nemocníc a domovov v regióne Atika.



Meteorológovia i vládne úrady upozorňujú na zvýšené riziko výskytu lesných požiarov v Grécku z dôvodu poveternostných podmienok v období od nedele do štvrtka. Na polovici územia krajiny je v platnosti červená výstraha pred lesnými požiarmi.



Takéto lesné požiare sa v Grécku vyskytujú často počas horúceho a suchého leta. Úrady však uvádzajú, že z dôvodu klimatickej zmeny sú tieto katastrofy častejšie a rozsiahlejšie. Minulý rok prišlo v Grécku z dôvodu lesných požiarov o život viac než 20 ľudí vrátane 18 migrantov, pripomína AP.