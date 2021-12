Grécko žiada prostriedky na rozšírenie plota na hraniciach s Tureckom

Atény 20. decembra (TASR) - Grécko oznámilo, že opätovne požiada o finančné prostriedky z fondov EÚ v roku 2022, aby rozšírilo svoj plot na hraniciach s Tureckom. Takisto chce posilniť systém kamier a senzorov na hraniciach s cieľom zabrániť nezákonnému vstupu migrantov do krajiny. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Grécko podľa ministra pre verejný poriadok Takisa Theodorikakosa očakáva, že niektoré krajiny, ktoré majú spoločné hranice s EÚ, budú aj naďalej zneužívať migrantov na vytváranie politického tlaku na členské krajiny EÚ. Pripomenul situáciu na hraniciach Bieloruska s Poľskom a ďalšími členskými krajinami.



Theodorikakos to povedal ešte v piatok 17. decembra na stretnutí parlamentného výboru. Jeho vyjadrenia boli zverejnené v pondelok, píše AP.



"Sme presvedčení, že bezpečnosť na našich vlastných hraniciach je prepojená s bezpečnosťou EÚ," povedal Theodorikakos.



Na začiatku roka 2022 by podľa jeho slov malo začať fungovať kontrolné stredisko, ktoré bude spracovávať údaje z novovybudovaných pohraničných strážnych veží. Tie sú vybavené kamerami a senzormi.



"Tento automatizovaný systém nám poskytuje prevádzkovú výhodu a pomáha nám monitorovať celú pohraničnú oblasť," povedal.



Pohraničný plot a systém za prvých osem mesiacov tohto roka pomohli zabrániť 143.000 pokusom o nezákonné prekročenie pozemnej hranice medzi Tureckom a Gréckom. V porovnaní s rokom 2020 to predstavuje nárast o 45 percent, píše AP.



Grécka vláda sprísňuje migračnú politiku a plot na hraniciach s Tureckom nedávno rozšírila o 26 kilometrov. Táto bariéra má tak celkovú dĺžku 38 kilometrov, pripomína AP.