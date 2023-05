Grécko získalo od britského obchodníka naspäť historické predmety

Atény 20. mája (TASR) - Grécko oznámilo, že od britského obchodníka so starožitnosťami získalo naspäť stovky historických predmetov z obdobia neolitu až Byzantskej ríše. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry AFP.



Grécka ministerka kultúry Lina Mendoniová v piatok uviedla, že úsilie o opätovné získanie týchto 351 predmetov sa začalo v roku 2006. Úrady v tejto spojitosti vyšetrovali spoločnosť Brita Robina Symesa. Ten je neslávne známy obchodník so starožitnosťami a kľúčová postava v nezákonnom obchodovaní s nimi, píše AFP.



Talianska a švajčiarska polícia v roku získali množstvo archeologických artefaktov, ktoré boli ukradnuté z Talianska a uchovával ich Symes.



Medzi získanými predmetmi je aj bronzová socha Alexandra Macedónskeho z 2. storočia, sošky z bieleho kameňa zo 4. storočia pred naším letopočtom, či kykladská figúrka z obdobia rokov 3200 až 2700 pred naším letopočtom.



Grécko vyvíja úsilie získať ukradnuté artefakty z múzeí a súkromných zbierok na celom svete, pripomína AFP.



Vatikán v marci tohto roka po stáročiach vrátil Grécku tri fragmenty Partenónu, hlavného chrámu antických Atén. Pápež František to vtedy označil za gesto priateľstva.