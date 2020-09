V Grécku zomrel prvý migrant nakazený koronavírusom

Atény 28. septembra (TASR) - V Grécku prvýkrát zaznamenali úmrtie migranta nakazeného novým druhom koronavírusu. Je ním 61-ročný Afganec, otec dvoch detí, ktorý bol umiestnený v utečeneckom tábore Malakasa ležiacom severne od Atén, informovali v nedeľu agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na ministerstvo pre migráciu a azyl.



Tento muž zomrel počas hospitalizácie v nemocnici v gréckom hlavnom meste. Ako dlho sa liečil, úrady neoznámili. Zdravotníci teraz zisťujú, s kým prišiel tesne pred svojou smrťou do kontaktu.



Tábor Malakasa, kde sa nachádza asi 3000 migrantov, a neďaleké tábory Schisto a Eleonas boli dané 7. septembra do karantény z dôvodu zvyšujúceho sa počtu infekcií.



Koronavírus SARS-CoV-2 sa začal prudko šíriť aj v dočasnom tábore na ostrove Lesbos, kde malo pozitívne testy viac ako 240 žiadateľov o azyl. Postavený bol narýchlo po tom, čo tamojší utečenecký tábor Moria, kde sa tiesnilo takmer 13 000 ľudí, zničil 8. septembra požiar. Pred presťahovaním do nového tábora absolvovali všetci migranti testy.



Grécke tábory pre migrantov sú od marca v karanténe, pričom ľudskoprávne organizácie kritizujú prísne obmedzenia pohybu.



Grécke ministerstvo zdravotníctva informovalo v nedeľu o 218 nových prípadoch nákazy a troch ďalších úmrtiach vrátane afganského migranta. Celkový počet infikovaných sa taj zvýšil na 17 444. Od začiatku pandémie zomrelo v Grécku na nákazu koronavírusom 379 osôb; ich priemerný vek je 78 rokov. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je v súčasnosti 68 osôb.