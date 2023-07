Grécko zrejme čaká najhorúcejší júlový víkend za uplynulých 50 rokov

Atény 22. júla (TASR) - Grécko čelí najhorúcejšiemu júlovému víkendu za uplynulých 50 rokov, upozornili tamojší meteorológovia. Varovanie prichádza v čase, keď v krajine zúria desiatky lesných požiarov, informuje TASR na základe sobotňajšej správy denníka The Guardian.



V súvislosti s horúčavami plánujú počas najteplejších častí dňa uzavrieť aj turistami navštevované pamiatky vrátane Akropoly. Teploty v krajine totiž neklesajú pod 40 stupňov.



Ministerstvá gréckej vlády vyzvali tamojších obyvateľov, aby podľa možnosti pracovali z domu a nepohybovali sa vonku, keď to nie je nevyhnutné.



"Hrozí, že tento víkend bude najhorúcejším zaznamenaným júlovým víkendom za uplynulých 50 rokov," upozornil meteorológ gréckej verejnoprávnej stanice ERT Panagiotis Giannopulos.



"V Aténach budú teploty nad 40 stupňov Celzia pretrvávať šesť až sedem dní, až do konca júla," dodal. V nedeľu sa pritom v gréckej metropole očakáva až 44 stupňov, kým v centrálnom regióne Thessalia môže teplota vystúpiť až na 45 stupňov Celzia.



O "nekonečne silnej vlne horúčav" hovoril aj meteorológ súkromnej stanice Mega Janis Kallianos. "Podľa najnovších predpovedí môžu horúčavy trvať až do budúceho štvrtka alebo piatka," varoval a dodal, že požiare môže vyvolať aj silný severný vietor.