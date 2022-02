Grécko zruší povinné testovanie pre zaočkovaných pri vstupe do krajiny

Atény 4. februára (TASR) - Grécko od pondelka budúceho týždňa zruší pre zaočkované osoby pri vstupe do krajiny povinnosť preukázať sa negatívnym rýchlotestom alebo PCR testom na koronavírus. Podľa agentúry DPA to v piatok uviedol grécky minister zdravotníctva Thanos Plevris.



Šéf rezortu gréckeho zdravotníctva pre tamojšiu štátnu televíziu potvrdil, že od budúceho týždňa pri vstupe do krajiny postačí očkovací certifikát Európskej únie (EÚ).



Nezaočkované osoby sa však pri vstupe do Grécka budú musieť preukázať negatívnym PCR testom nie starším než 72 hodín alebo negatívnym antigénovým testom vykonaným za uplynulých 24 hodín.



Grécko zaviedlo dodatočnú požiadavku na testovanie pre očkovaných cestujúcich vlani v decembri s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu v krajine, pripomína DPA. Išlo o jednostranný krok Atén, ktorý v tom čase kritizovali ostatné členské štáty EÚ.