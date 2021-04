Grécko zrušilo karanténu pre úplne zaočkovaných z EÚ

Atény 19. apríla (TASR) - Grécko v pondelok oznámilo, že cestujúci z krajín Európskej únie a piatich ďalších krajín, ktorí sú úplne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo majú negatívny test na koronavírus, už nebudú musieť ísť pri príchode do karantény. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Návštevníci z EÚ, Izraela, Spojených arabských emirátov (SAE), Spojeného kráľovstva a USA už nebudú povinní podstúpiť týždeň trvajúcu karanténu. Vo vyhlásení to uviedol grécky úrad pre civilné letectvo.



Cestujúci musia predložiť dôkaz, že sú úplne zaočkovaní, alebo negatívny test na covid nie starší ako 72 hodín.



Karanténa bude zrušená od pondelka, ale ostatné obmedzenia "pre domáce alebo medzinárodné lety budú platiť až do 26. apríla", dodal tiež úrad.



Oznámenie prišlo napriek vlne nákazy v krajine. Grécko od začiatku pandémie zaznamenalo viac ako 315.000 prípadov nákazy a približne 9400 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.



V Grécku stále platia obmedzenia proti šíreniu koronavírusu a medzi dvoma regiónmi je povolené len nevyhnutné cestovanie.



Grécko sa zo všetkých síl snaží o znovuotvorenie tvrdo zasiahnutého turistického sektoru toto leto, a preto zrýchľuje očkovanie obyvateľstva, píše AFP. Vláda podľa svojich slov dúfa, že takto u obyvateľov vybuduje "múr imunity". Cieľom je do mája dokončiť očkovanie všetkých ľudí vo veku nad 60 rokov.



Pandémia poškodila turistický ruch v celej Európe vrátane Grécka, pričom mnohé krajiny zatvorili hranice pre iné ako nevyhnutné cestovanie.



Európska únia oznámila, že chce zaviesť očkovací preukaz pre cestujúcich, hoci tieto plány ešte neboli dokončené.