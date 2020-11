Grécko zrušilo ochrannú väzbu pre maloletých utečencov

Atény 18. novembra (TASR) - Maloletí utečenci, ktorí do Grécka prichádzajú bez sprievodu rodičov či iného dospelého, už nie sú umiestňovaní do ochrannej väzby. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na gréckeho ministra pre migráciu.



Minister Notis Mitarachi sa v stredu vyjadril, že od 14. novembra sa v policajnej väzbe nenachádzajú už žiadni maloletí utečenci.



Predtým však bolo podľa AP bežné, že deti či tínedžeri, ktorí do Grécka prišli bez sprievodu, mohli stráviť vo väzbe aj niekoľko mesiacov, a to často aj s dospelými osobami, ktoré vôbec nepoznali. K tomuto stavu prispievali aj nedostatočné kapacity azylových centier určených pre deti.



Tento postup gréckych úradov kritizovalo viacero ľudskoprávnych organizácií. Niekoľko prípadov týkajúcich sa maloletých migrantov v Grécku riešil aj Európsky súd pre ľudské práva.



Koncom marca tohto roku sa v Grécku nachádzalo vo väzbe 331 detských migrantov; vláda však už od začiatku roka postupne pracovala na riešení tohto problému.



Stovky takýchto utečencov okrem toho bývali v preľudnených utečeneckých táboroch na gréckych ostrovoch, odkiaľ ich úrady už niekoľko mesiacov presúvajú do iných azylových zariadení, približuje AP.