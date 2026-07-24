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Gréckou vládou otriasa kauza s agrodotáciami
Konzervatívnou vládou otriasa škandál vyplývajúci z vyšetrovania, ktoré vedie Európska prokuratúra (EPPO).
Autor TASR
Atény 24. júla (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v piatok vylúčil možnosť usporiadania predčasných volieb. Uviedol to napriek množstvu špekulácií, ktoré tvrdia opak. Jeho vláda je pod tlakom v súvislosti prebiehajúcim vyšetrovaním rozsiahleho podvodu pri čerpaní dotácií EÚ pre poľnohospodárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„(Voľby) sa na jeseň neuskutočnia,“ vyhlásil Mitsotakis v rozhovore pre televíziu Open. „Sme vedúca strana, síce s nižším percentuálnym podielom, to áno, ale stále máme náskok 14 až 15 bodov pred druhou stranou,“ dodal.
Grécke médiá podľa AFP predtým informovali, že najbližších spolupracovníci premiéra mu odporučili, aby usporiadal voľby v septembri tohto roka - ešte predtým, ako Grécko v júli 2027 prevezme predsedníctvo v Rade EÚ. Koncom toho istého mesiaca by sa mali v Grécku uskutočniť riadne parlamentné voľby.
Konzervatívnou vládou otriasa škandál vyplývajúci z vyšetrovania, ktoré vedie Európska prokuratúra (EPPO). Tá už obvinila poslancov vládnucej strany Nová demokracia aj ďalších predstaviteľov z toho, že spolupracovali pri podvodných žiadostiach o agrodotácie z EÚ v hodnote niekoľkých miliónov eur.
Desiatky podozrivých podľa EPPO žiadali podporu na pozemky, ktoré im nepatrili, a uvádzali vyšší počet hospodárskych zvierat, než v skutočnosti mali. Vyšetrované prípady sa odohrávali predovšetkým na ostrove Kréta, kde má rodina súčasného gréckeho premiéra vplyv už viac ako 100 rokov.
Európska prokuratúra minulý týždeň oznámila, že pre nedostatok dôkazov nebola schopná ďalej vyšetrovanie obvinenia voči siedmim súčasným a dvom bývalým poslancom. Uviedla však, že voči trom ďalším exposlancom vyšetrovanie stále prebieha.
Mitsotakis povedal, že k podvodom s dotáciami od EÚ pre poľnohospodárov dochádzalo už od roku 2016, teda tri roky predtým, než sa ujal moci.
Premiér tiež minulý týždeň kritizoval EPPO, keď zastavila časť vyšetrovania. „Svojím spôsobom sa zdá, že vstupuje do vnútrostraníckej súťaže,“ vyhlásil s tým, že kto sa teraz ospravedlní „za túto hanbu“, v dôsledku ktorej boli podľa neho očiernení čestní politici.
Grécka vláda podľa Mitsotakisa EPPO ako inštitúciu podporuje, vyhradzuje si však právo vyjadriť aj kritiku, keď ju považuje za opodstatnenú.
„(Voľby) sa na jeseň neuskutočnia,“ vyhlásil Mitsotakis v rozhovore pre televíziu Open. „Sme vedúca strana, síce s nižším percentuálnym podielom, to áno, ale stále máme náskok 14 až 15 bodov pred druhou stranou,“ dodal.
Grécke médiá podľa AFP predtým informovali, že najbližších spolupracovníci premiéra mu odporučili, aby usporiadal voľby v septembri tohto roka - ešte predtým, ako Grécko v júli 2027 prevezme predsedníctvo v Rade EÚ. Koncom toho istého mesiaca by sa mali v Grécku uskutočniť riadne parlamentné voľby.
Konzervatívnou vládou otriasa škandál vyplývajúci z vyšetrovania, ktoré vedie Európska prokuratúra (EPPO). Tá už obvinila poslancov vládnucej strany Nová demokracia aj ďalších predstaviteľov z toho, že spolupracovali pri podvodných žiadostiach o agrodotácie z EÚ v hodnote niekoľkých miliónov eur.
Desiatky podozrivých podľa EPPO žiadali podporu na pozemky, ktoré im nepatrili, a uvádzali vyšší počet hospodárskych zvierat, než v skutočnosti mali. Vyšetrované prípady sa odohrávali predovšetkým na ostrove Kréta, kde má rodina súčasného gréckeho premiéra vplyv už viac ako 100 rokov.
Európska prokuratúra minulý týždeň oznámila, že pre nedostatok dôkazov nebola schopná ďalej vyšetrovanie obvinenia voči siedmim súčasným a dvom bývalým poslancom. Uviedla však, že voči trom ďalším exposlancom vyšetrovanie stále prebieha.
Mitsotakis povedal, že k podvodom s dotáciami od EÚ pre poľnohospodárov dochádzalo už od roku 2016, teda tri roky predtým, než sa ujal moci.
Premiér tiež minulý týždeň kritizoval EPPO, keď zastavila časť vyšetrovania. „Svojím spôsobom sa zdá, že vstupuje do vnútrostraníckej súťaže,“ vyhlásil s tým, že kto sa teraz ospravedlní „za túto hanbu“, v dôsledku ktorej boli podľa neho očiernení čestní politici.
Grécka vláda podľa Mitsotakisa EPPO ako inštitúciu podporuje, vyhradzuje si však právo vyjadriť aj kritiku, keď ju považuje za opodstatnenú.