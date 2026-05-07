< sekcia Zahraničie
Grécku stráž obvinili z násilného zásahu proti lodi s migrantmi
Migranti sa nachádzali približne 30 kilometrov od gréckeho ostrova Lesbos, keď sa v stredu nafukovací čln čiastočne potopil, uviedla turecká pobrežná stráž.
Autor TASR
Istanbul 7. mája (TASR) - Jeden človek zahynul a 43 ďalších utrpelo zranenia po tom, čo sa loď s migrantmi dostala začala potápať v Egejskom mori, uviedli vo štvrtok turecké úrady. Nezisková organizácia so sídlom v nórskom Tromso obvinila grécku pobrežnú stráž z napadnutia plavidla. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Migranti sa nachádzali približne 30 kilometrov od gréckeho ostrova Lesbos, keď sa v stredu nafukovací čln „čiastočne potopil“, uviedla turecká pobrežná stráž, ktorá zachránila 43 ľudí vrátane štyroch, ktorí už boli vo vode.
Pobrežná stráž ďalej informovala, že našla telo jedného nelegálneho migranta a zadržala osobu podozrivú z prevádzačstva.
Nórska mimovládna organizácia Aegean Boat Report, ktorá pomáha migrantom v núdzi v Egejskom mori, uviedla, že prijala núdzové telefonátu od ľudí na nafukovacom člne, ktorí obvinili grécku pobrežnú stráž z poškodenia plavidla.
„Skupina nám povedala, že ju grécka pobrežná stráž násilne zatlačila späť (na more),“ uviedla organizácia vo vyhlásení.
„Podľa preživších pobrežná stráž počas zásahu zničila motor, poškodila nafukovací čln a nechala ich bezmocne unášať sa na mori, zatiaľ čo sa plavidlo začalo plniť vodou,“ uviedla organizácia.
Migranti sa nachádzali približne 30 kilometrov od gréckeho ostrova Lesbos, keď sa v stredu nafukovací čln „čiastočne potopil“, uviedla turecká pobrežná stráž, ktorá zachránila 43 ľudí vrátane štyroch, ktorí už boli vo vode.
Pobrežná stráž ďalej informovala, že našla telo jedného nelegálneho migranta a zadržala osobu podozrivú z prevádzačstva.
Nórska mimovládna organizácia Aegean Boat Report, ktorá pomáha migrantom v núdzi v Egejskom mori, uviedla, že prijala núdzové telefonátu od ľudí na nafukovacom člne, ktorí obvinili grécku pobrežnú stráž z poškodenia plavidla.
„Skupina nám povedala, že ju grécka pobrežná stráž násilne zatlačila späť (na more),“ uviedla organizácia vo vyhlásení.
„Podľa preživších pobrežná stráž počas zásahu zničila motor, poškodila nafukovací čln a nechala ich bezmocne unášať sa na mori, zatiaľ čo sa plavidlo začalo plniť vodou,“ uviedla organizácia.