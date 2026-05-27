Grécky expremiér Tsipras založil novú politickú stranu
Tsipras na verejnom podujatí pri príležitosti založenia svojej strany vyzval k „rozsiahlej demokratickej a sociálnej reforme krajiny“.
Autor TASR
Atény 27. mája (TASR) - Bývalý grécky premiér Alexis Tsipras v utorok oznámil svoj politický návrat založením novej „progresívnej a modernej“ strany s názvom Grécka ľavicová aliancia (ELAS). TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.
Tsipras (51) na verejnom podujatí pri príležitosti založenia svojej strany vyzval k „rozsiahlej demokratickej a sociálnej reforme krajiny“. Grécko podľa jeho slov „potrebuje šok integrity a demokracie“.
Vo svojom prejave Tsipras ostro zaútočil na vládu súčasného premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorá je pri moci od roku 2019. Obvinil ju z korupcie, podkopávania právneho štátu a prehlbovania sociálnej nerovnosti. Prisľúbil, že ak sa jeho nová strana dostane k moci, zabezpečí sociálnu spravodlivosť, posilní demokraciu a obnoví národnú suverenitu Grécka.
Tsipras sa dostal k moci v roku 2015. Počas jeho funkčného obdobia sa krajina nachádzala v hospodárskej kríze a takmer vystúpila z eurozóny.
Po volebných porážkach svojej ľavicovej strany SYRIZA v rokoch 2019 a 2023 sa Tsipras z veľkej časti stiahol z čela politického diania. V roku 2025 sa vzdal aj svojho poslaneckého mandátu.
V tom istom roku vydal knihu, v ktorej sa vyjadril k spomínanej finančnej kríze v krajine. Veľkú časť viny za politické chyby pripisoval bývalým ministrom a blízkym spolupracovníkom, zatiaľ čo svoje vlastné rozhodnutia kritizoval len minimálne, uvádza DPA.
Ďalšie parlamentné voľby by sa mali v Grécku konať v roku 2027. Podľa prieskumov verejnej mienky by až 18 percent respondentov mohlo podporiť stranu na čele s Tsiprasom, uvádza AFP.
