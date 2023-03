Grécky minister dopravy po tragickej nehode vlakov podal demisiu

Atény 1. marca (TASR) - Grécky minister dopravy Kostas Karamanlis v stredu po tragickej zrážke dvoch vlakov podal demisiu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Karamanlis vo vyhlásení uviedol, že cíti "povinnosť" odstúpiť, lebo to je "základný prejav úcty voči ľuďom, ktorí tak nespravodlivo prišli o život".



Záchranári pokračovali v stredu v prehľadávaní zhorených vrakov dvoch vlakov, ktoré do seba narazili v utorok pred polnocou. Zahynulo najmenej 36 ľudí, z 85 zranených museli 53 hospitalizovať.



Príčina nehody stále nie je známa, ale polícia zatkla v stredu prednostu stanice v blízkom meste Larisa. Zadržala aj ďalších dvoch ľudí, aby ich vypočula.



Nehoda osobného vlaku s nákladným sa stala neďaleko v údolí rieky Tempe, približne 380 kilometrov severne od gréckej metropoly Atény. Rýchlosť vlakov nie je stále známa, ale preživší povedali, že náraz vymrštil niekoľko cestujúcich cez okná vozňov von. Štátna stanica ERT citovala záchranárov, podľa ktorých sa telá niektorých obetí našli 30 až 40 metrov od miesta zrážky.



Zrážku nákladného a osobného vlaku približne na polceste medzi Aténami a Solúnom miestne médiá označili za najhoršiu vlakovú nehodu v dejinách Grécka.



Osobný vlak s 350 pasažiermi bol na ceste z metropoly Atény do druhého najväčšieho mesta Solún na severe krajiny; nákladný vlak išiel opačným smerom. Medzi cestujúcimi bolo množstvo študentov vracajúcich sa do škôl po predĺženom víkende.



Grécka vláda v stredu po tragédii rozhodla o trojdňovom štátnom smútku a na miesto nehody sa vydal aj premiér Kyriakos Mitsotakis.