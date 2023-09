Grécky minister lodnej dopravy podal demisiu pre tragédiu na trajekte

Atény 11. septembra (TASR) - Grécky minister lodnej dopravy Miltiadis Varvitsiotis v pondelok oznámil svoju demisiu. Stalo sa tak niekoľko dní po tragickom incidente v prístave Pireus, pri ktorom zahynul pasažier, keď bol pri pokuse o nalodenie násilne vytlačený z nástupnej plošiny. Informoval o tom spravodajský web kathimerini.gr.



Incident zachytený na videu a zdieľaný na sociálnych sieťach vyvolal hnev v celej krajine.



Na záberoch vidieť ponáháhľajúceho sa muža, ako vbieha na rampu vedúcu k trajektu, ktorá bola stále spustená, pričom ho však dozorujúci členovia posádky trikrát zastavujú a tlačia späť na mólo. Muž sa následne po rampe zošmykol do vody prudko rozvírenej vrtuľou pohybujúcej sa lode.



O záchranu muža sa nikto z posádky nepokúsil - napriek tomu, že cestujúci naňho upozorňovali. Trajekt pokračoval v plavbe z prístavu, kým nedostal príkaz vrátiť sa späť.



Varvitsiotis v reakcii na incident vyjadril "šok, zdesenie a smútok" v súvislosti so smrťou 36-ročného cestujúceho. Vo svojom televíznom vystúpení však súčasne pripomenul aj smútok rodín členov posádky lode, ktorí "sú teraz obvinení z vraždy".



Toto jeho vyhlásenie vyvolalo hnev mnohých ľudí, podľa ktorých takto minister prirovnáva členov posádky k obeti. Varvitsiotis v reakcii na to uviedol, že jeho výrok bol zle pochopený a spolitizovaný opozíciou. Následne sa však zaň ospravedlnil.



Hovorca gréckej vlády Pavlos Marinakis uviedol, že Varvitsiotisa nahradí Christos Stylianidis, ktorý v predchádzajúcej vláde Kyriaka Mitsotakisa pôsobil ako minister pre klimatickú krízu a civilnú obranu.



Lodná spoločnosť nateraz odmieta prevziať zodpovednosť za incident, ktorý podľa nej prepukol až po stiahnutí lán a naštartovaní motorov trajektu.



Kapitán lode bol podľa gréckych médií obvinený z trestného činu nebezpečnej plavby. Člen posádky, ktorý muža tlačil z lode, je obvinený zo zabitia, zatiaľ čo dvaja ďalší členovia posádky, ktorí boli svedkami incidentu, sú obvinení zo spoluúčasti na zabití.