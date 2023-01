Grécky minister: Počet prichádzajúcich migrantov prudko klesol

Atény 17. januára (TASR) - Grécky minister pre migráciu Notis Mitarachi v utorok uviedol, že počet migrantov prichádzajúcich do Grécka za posledné dva roky dramaticky klesol. Zároveň sa znížil aj počet žiadateľov o azyl žijúcich v krajine. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Mitarachi pripísal zásluhy stredopravicej vládnej politike v oblasti migrácie vrátane zvýšenej ochrany hraníc, rýchlejšieho azylového konania a sprísnenia migračných zákonov.



V roku 2021 prišlo do Grécka 8745 migrantov, čo je najmenej za desaťročie, uviedol minister. Počet prichádzajúcich migrantov zostal "stabilne nízky" aj v roku 2022.



"Výsledkom je, že namiesto 92.000 žiadateľov o azyl umiestnených v 121 zariadeniach ich dnes v 33 zariadeniach žije 14.000," dodal Mitarachi.



V roku 2015 počas vrcholiacej migračnej krízy prišli do Grécka státisíce ľudí. Prevažná väčšina z nich dorazila na grécke ostrovy z neďalekého tureckého pobrežia a potom pokračovala ďalej na sever cez Balkán do bohatších európskych krajín.



Podľa údajov Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) sa vlani do Grécka dostalo celkovo 18.778 migrantom. V roku 2021 ich evidovali 9157, píše AP.



Migranti vo veľkej miere obviňujú grécke úrady z vykonávania deportácií hneď, ako sa dostanú do krajiny a neumožňujú im na gréckej pôde požiadať o azyl. Atény takéto praktiky dôrazne popierajú.