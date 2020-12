Mitarachi: Stav tábora, kde údajne znásilnili dieťa, je v poriadku

Atény 19. decembra (TASR) - Stanový tábor Kara Tepe na gréckom ostrove Lesbos, v ktorom uplynulý týždeň došlo k údajnému znásilneniu batoľaťa, je z hľadiska bezpečnosti a dodržiavania poriadku vo veľmi dobrom stave. V sobotu to oznámil grécky minister pre migráciu Notis Mitarachi, píše agentúra AFP.



"Nie je to ako v tábore Moria," uviedol Mitarachi odkazujúc na neslávne známy preplnený tábor na Lesbose, ktorý v septembri postihol a zničil rozsiahly požiar. "Nemali ste tam pocit bezpečia, bola to džungľa," povedal minister.



Úrady na gréckom ostrove Lesbos vyšetrujú podozrivé znásilnenie trojročného afganského dievčatka v migračnom tábore Kara Tepe. Dievčatko našli v pondelok večer napoly v bezvedomí a krvácajúce na toalete.



Tábor, kde žije v približne 850 stanoch vyše 7300 ľudí, narýchlo postavili v septembri po tom, čo požiar zničil tábor Moria, najväčší v Európe.



Stanový tábor Kara Tepe tento týždeň po niekoľkých dňoch dažďov zaplavilo napriek tomu, že v októbri v tomto dočasnom zariadení vybudovali sieť odvodňovacích kanálov.



Európska komisia tento mesiac už skôr oznámila, že sa gréckymi úradmi a agentúrami EÚ dohodla na zriadení "nového, štandardného prijímacieho strediska" pre migrantov na ostrove, a to do septembra 2021.