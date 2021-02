Grécky minister: Tábor na Lesbose je pripravený na zimu

Atény 1. februára (TASR) - Tábor Kara Tepe pre migrantov na gréckom ostrove Lesbos je teraz už vo veľkej miere vybavený na zimu. V pondelok to oznámil minister pre migráciu Notis Mitarakis, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra DPA.



"Teraz spĺňame požiadavky, napríklad ohľadne poskytovania toaliet a spŕch," povedal minister v interview pre nemecký portál Zeit Online. Rozširovanie tábora, keď tam už žili ľudia premiestnení z požiarom zničeného tábora Moria, bolo ťažké, dodal politik.



Stanový tábor Kara Tepe postavili narýchlo po septembrovom požiari v neslávne známom, preplnenom tábore Moria.



"Plánujeme postaviť päť nových, moderných táborov na našich ostrovoch, takže podmienky budú nasledujúcu zimu lepšie," zdôraznil Mitarakis. Nebude však možné vytvoriť "systém prijímania" pre akýkoľvek počet ľudí, upozornil. Na gréckych ostrovoch sa stále nachádza 15.000 utečencov a migrantov.



Pokiaľ ide o navracanie ilegálnych migrantov - tých, ktorí prídu po mori -, Mitarakis poukázal na správu pracovnej skupiny z pohraničnej agentúry EÚ Frontex, ktorá nenašla žiadne protizákonné praktiky.



"Tak ako každá krajina aj my máme právo a povinnosť chrániť svoje hranice. Robíme to v súlade s predpismi Európskej únie a medzinárodným právom," vysvetlil minister.