Grécky parlament schválil zmluvu o obrannej spolupráci s USA

Atény 31. januára (TASR) - Grécky parlament vo štvrtok schválil aktualizovanú grécko-americkú zmluvu o obrannej spolupráci (MDCA), ktorá americkej armáde umožňuje využitie vojenských zariadení na území Grécka. Ako informovala agentúra AFP, v centre Atén proti ratifikovaniu MDCA protestovali komunistickí, ľavicoví a protivojnoví demonštranti.



Aktualizovaná zmluva vychádza z dokumentu podpísaného v roku 1990, keď grécku vládu viedol otec súčasného premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.



Americká armáda na základe tohto dokumentu smie používať vojenské zariadenia v Grécku, vrátane letísk Larisa a Stefanovikio, a využívať ich na výcvik, tankovanie, dočasnú údržbu, skladovanie a reagovať odtiaľ na núdzové situácie.



Aktualizovanú zmluvu podpísal v októbri roku 2019 počas svojej návštevy v Grécku americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.



Grécky minister obrany Nikos Panajotopulos vo štvrtok pred poslancami gréckeho parlamentu vyhlásil, že "táto dohoda je prospešná pre štátne záujmy" Grécka.



Dodal, že americké sily by podľa očakávania mali investovať viac ako 12 miliónov eur do leteckej základne Larisa a približne šesť miliónov eur do časti americkej námornej základne Suda na Kréte.