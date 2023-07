Grécky parlament vyjadril dôveru vláde premiéra Mitsotakisa

Atény 9. júla (TASR) - Grécky parlament vyjadril v sobotu dôveru konzervatívnej vláde premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorá tak môže započať svoje druhé funkčné obdobie. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Parlament vyjadril dôveru vláde dva týždne po voľbách, pričom novú vládu podporilo 158 z 300 poslancov. Hlasovanie tak dopadlo podľa očakávaní, keďže Mitsotakisova strana Nová demokracia má v parlamente väčšinu.



Nová demokracia vyhrala koncom júna voľby so ziskom 40,56 percenta hlasov a v parlamente tak získala 158 kresiel. Druhá skončila vo voľbách ľavicová strana SYRIZA, ktorú podporilo necelých 18 percent voličov. Tretie skončilo so ziskom necelých 12 percent hlasov Panhelénske socialistické hnutie (PASOK). Celkovo sa do parlamentu dostalo osem strán.



Obavy z toho, že zloženie parlamentu môže vyústiť v nezhody a časté konfrontácie sa počas trojdennej debaty nepotvrdili. Samotný Mitsotakis privítal, že neprichádzalo k slovným útokom.



Mitsotakis v svojich príhovoroch, ktoré predniesol na začiatku a na konci rozpravy, uviedol, že sa bude výrazne orientovať na obranu, pričom predstavil rozsiahly program jej modernizáciu. Ten zahŕňa napríklad nákup amerických viacúčelových stíhačiek F-35.



Grécky premiér poukázal tiež na svoju tvrdú politiku voči migrácii a postavil sa na čelo boja proti klimatickým zmenách. Zároveň prisľúbil, že predstaví legislatívu na uzákonenie manželstiev rovnakého pohlavia a tiež modernizáciu zdravotníctva a súdnictva.



Predstavitelia opozície počas rozpravy poukázali na viaceré nedostatky novej vlády. Líder socialistov Nikos Andrulakis spomenul napríklad škandál s odpočúvaním.