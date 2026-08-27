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Grécky Patriot zostrelil drony pri rafinériách v Saudskej Arábii
Grécko nasadilo v Saudskej Arábii v roku 2021 batériu systému Patriot aj s personálom na základe dohody o pomoci pri ochrane energetickej infraštruktúry kráľovstva.
Autor TASR
Atény 27. augusta (TASR) - Systém protivzdušnej obrany, ktorý v Saudskej Arábii obsluhujú grécki vojaci, vo štvrtok zachytil roj dronov v širšom okolí mesta Janbu, kde sa nachádzajú významné ropné rafinérie. Pre agentúru Reuters to uviedli grécke bezpečnostné zdroje, píše TASR.
Išlo už o tretí prípad nasadenia tohto gréckeho systému od začiatku americko-izraelskej vojny proti Iránu, čo podčiarkuje rozširujúcu sa vojenskú úlohu európskych spojencov pri obrane energetickej infraštruktúry v Perzskom zálive, konštatuje agentúra.
„Batéria zasiahla drony v koordinácii so saudskoarabskými systémami protivzdušnej obrany,“ uviedol jeden zo zdrojov. Dodal, že grécky systém Patriot odpálil tri rakety, pričom nešpecifikoval počet zostrelených dronov ani odkiaľ pochádzali.
Grécko nasadilo v Saudskej Arábii v roku 2021 batériu systému Patriot aj s personálom na základe dohody o pomoci pri ochrane energetickej infraštruktúry kráľovstva.
Išlo už o tretí prípad nasadenia tohto gréckeho systému od začiatku americko-izraelskej vojny proti Iránu, čo podčiarkuje rozširujúcu sa vojenskú úlohu európskych spojencov pri obrane energetickej infraštruktúry v Perzskom zálive, konštatuje agentúra.
„Batéria zasiahla drony v koordinácii so saudskoarabskými systémami protivzdušnej obrany,“ uviedol jeden zo zdrojov. Dodal, že grécky systém Patriot odpálil tri rakety, pričom nešpecifikoval počet zostrelených dronov ani odkiaľ pochádzali.
Grécko nasadilo v Saudskej Arábii v roku 2021 batériu systému Patriot aj s personálom na základe dohody o pomoci pri ochrane energetickej infraštruktúry kráľovstva.