Grécky poslanec strhol v galérii zo steny obrazy; polícia ho zadržala

Atény 11. marca (TASR) - Poslanec gréckeho parlamentu strhol zo steny štyri obrazy vystavené v Národnej galérii v Aténach. Medzi poškodenými obrazmi bola aj maľba, ktorú poslanec predtým kritizoval ako urážlivú z náboženských dôvodov. Informovala o tom v pondelok agentúra AP, píše TASR.



Privolaná polícia poslanca za krajne pravicovú stranu Víťazstvo (Niki) Nikolaosa Papadopulosa zadržala a po niekoľkých hodinách prepustila. Národná galéria - Múzeum Alexandrosa Sutsosa bola po vandalskom útoku pre návštevníkov zatvorená.



Galéria vydala k incidentu vyhlásenie, v ktorom uviedla, že Papadopulos spolu s ďalšou osobou strhli zo stien štyri obrazy - exponáty výstavy gréckych umelcov s názvom Pôvab bizarnosti, zhodili ich na podlahu, pričom sa rozbilo sklo v rámoch. Vystavené diela, ktoré karikujú ikony a náboženské námety, sú sprievodnou výstavou 80 rytín španielskeho majstra Francisca Goyu.



Papadopulos predtým v parlamente povedal, že jeden z gréckych obrazov uráža pravoslávne kresťanstvo, Pannu Máriu a Ježiša, sv. Juraja a archanjelov.



Grécke ministerstvo kultúry v reakcii na incident v galérii deklarovalo, že vždy koná s cieľom chrániť kultúrne a umelecké dedičstvo krajiny vo všeobecnosti a nikdy sa nezapája do konania, ktoré by mohlo byť označené za cenzúru.



Správna rada galérie v pondelok večer vydala vyhlásenie, v ktorom bezvýhradne odsúdila každý akt vandalizmu, násilia a cenzúry porušujúci ústavou zaručenú slobodu prejavu.



Politický subjekt Víťazstvo (Niki) - známy aj pod názvom Demokratické vlastenecké hnutie - bol založený v roku 2019, pričom voličov láka na zmes pravoslávneho kresťanského tradicionalizmu a nacionalizmu. Do parlamentu sa hnutie Niki prvýkrát dostalo vo voľbách v roku 2023. V 300-člennom parlamente má desať poslancov.