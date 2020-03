Grécky premiér: Dohoda medzi Tureckom a EÚ o migrantoch je mŕtva

Atény 7. marca (TASR) - Dohoda medzi Tureckom a Európskou úniou, ktorá od roku 2016 limitovala množstvo utečencov a migrantov prichádzajúcich do Únie, je "mŕtva". Vyhlásil to v piatok grécky premiér Kyriakos Mitsotakis a obvinil Ankaru, že "pomáha" súčasnému nárastu migrantov na hraniciach, píše agentúra AFP.



"Práve teraz, buďme úprimní, je táto dohoda mŕtva," povedal grécky premiér pre americkú televíziu CNN. "A je mŕtva, pretože Turecko sa rozhodlo túto dohodu úplne porušiť, kvôli tomu, čo sa stalo v Sýrii," dodal.



Tisícky migrantov sa zhromaždili pri hraniciach medzi Tureckom a EÚ po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v uplynulom týždni povedal, že Ankara ich viac nebude zastavovať. Vyhláseniu prezidenta predchádzali nálety sýrskej armády na severovýchode Sýrie, pri ktorých zomreli desiatky tureckých vojakov.



Od vtedy grécke bezpečnostné zložky zabránili viac ako 39.000 pokusom o nelegálne prekročenie grécko-tureckých hraníc migrantmi, čím aj ochránili vonkajšie hranice Európskej únie.



Mitsotakis uviedol, že Turecko robí "presný opak" ako je jeho povinnosť zadržiavať žiadateľov o azyl. "Systematicky pomáhali ľuďom na pevnine aj na mori ľuďom v ich snahe prejsť do Grécka," uviedol.



Grécky líder Mitsotakis síce pripustil, že Turecko na svojom území prichýlilo takmer štyri milióny utečencov zo Sýrie, trval však na tom, že "Európa nebude za tento problém Tureckom vydieraná".



Turecko na základe dohody z roku 2016 súhlasilo so zastavením prílivu utečencov do Európy výmenou za finančnú pomoc pre starostlivosť o niekoľko miliónov utečencov v krajine. Ankara odvtedy opakovane protestovala, že EÚ túto dohodu nedodržiava.