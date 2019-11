Grécky premiér kritizoval EÚ v súvislosti s prerozdelením migrantov

Atény 23. novembra (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v piatok povedal, že Grécku sa nepodarilo presvedčiť zvyšné členské krajiny EÚ, aby prijali približne 3000 maloletých bez sprievodu, informovala agentúra AFP. Mitsotakis EÚ slovne odsúdil za to, že jeho krajine nepreukázala "solidaritu".



"Pokúsili sme sa dosiahnuť dohodu so všetkými krajinami EÚ," povedal a pripomenul, že ide o približne 3000 detí, ktoré by sa mohli prerozdeliť medzi 27 členských krajín EÚ.



"Nanešťastie, s ľútosťou oznamujem, že odpoveď nebola pozitívna," povedal a pripomenul 4000 maloletých, ktorí žijú v nevhodných podmienkach.



Grécka vláda tento týždeň oznámila, že zavedie opatrenia v súvislosti so svojimi preplnenými tábormi pre migrantov na ostrovoch a uzavrie svoje hranice pred očakávanou novou vlnou žiadateľov o azyl.



V registračných táboroch na gréckych ostrovoch na východe Egejského mora sa v súčasnosti podľa úradov nachádza takmer 36.000 migrantov, pričom ich kapacita je len približne 6200. Ďalších 1500 prečkáva v menších zariadeniach. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uvádza, že ďalších 22.000 ľudí je umiestnených v táboroch na pevnine.



EÚ vyčlenila na pomoc Grécku v súvislosti s migrantmi milióny eur. Členské štáty však odmietajú žiadateľov o azyl prijať.



Mitsotakis v utorok obvinil Európsku úniu, že s krajinami na vonkajších hraniciach bloku zaobchádza ako s vhodnými miestami, kde môžu migranti "zaparkovať".