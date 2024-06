Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis oznámil zmeny vo svojej vláde

Atény 14. júna (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v rámci reorganizácie vlády v piatok oznámil mená nového ministra pre rozvoj a ministra práce. Cieľom zmien je pomôcť krajine vyrovnať sa s vysokými životnými nákladmi. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a gréckeho portálu Kathimerini.



Novým gréckym ministrom rozvoja bude Takis Theodorikakos, Niki Kerameus prevezme ministerstvo práce, píše Reuters. Minister financií Kostis Hatzidakis ostáva naďalej vo svojej funkcii, informoval grécky premiér.



Nastupujúci ministri zložia prísahu v piatok o 18.00 h v prezidentskom sídle za prítomnosti prezidentky Kateriny Sakellaropulusovej. Nový kabinet sa zíde v sobotu o 10.00 hod, uviedol portál Kathimerini.



Mitsotakis naznačil zmeny vo svojej vláde už v utorok. Podľa neho sú potrebné isté "korekčné opatrenia", pretože jeho stredopravicová strana Nová demokracia vo voľbách do EP, získala menšiu podporu, ako sa očakávalo.



Vládna Nová demokracia získala v nedeľňajších eurovoľbách 28,3 percenta hlasov. Hoci v Grécku zvíťazila, nedosiahla plánovaných 33 percent cieľ, ktoré počas predvolebnej kampane stanovil Mitsotakis. Zároveň je to pokles oproti 40 percentám vo vlaňajších parlamentných voľbách v Grécku. Predčasné parlamentné voľby však grécky premiér vylúčil.



Nedeľňajšie hlasovanie premiér označil ako protestnú voľbu a pripísal to vysokým životným nákladom. Preto prisľúbil, že vláda sa bude v rámci rozpočtových limitov Grécka viac snažiť bojovať so stúpajúcimi cenami potravín, vylúčil však zníženie dane z obratu.



Strane Nová demokracia podľa neho uškodilo aj zavedenie zákona umožňujúceho manželstvá osôb rovnakého pohlavia, čo zrejme odradilo niektorých tradičných voličov. Mitsotakis podľa svojich slov neplánuje zákon zmeniť, pretože verí v princíp rovnosti.