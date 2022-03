Grécky premiér mal pozitívny test na nový koronavírus

Atény 14. marca (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v pondelok oznámil, že po návrate z cesty do Turecka mal pozitívny test na koronavírus. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Každodenný rýchlotest v úrade mi ukázal pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19," napísal Mitsotakis v príspevku na sociálnej sieti Instagram.



"Izolujem sa doma a budem pracovať odtiaľ... Som si istý, že všetko bude v poriadku a čoskoro sa vrátim do úradu," uviedol 54-ročný premiér.



Mitsotakis, ktorý je plne zaočkovaný proti koronavírusu a dostal aj posilňujúci dávku, v nedeľu navštívil Turecko. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ho pozval na obed do svojho sídla na brehu prielivu Bospor, píše AFP.



Obaja lídri boli podľa tejto agentúry zachytení na fotografii, ako stoja vedľa seba bez rúšok a obdivujú výhľad na Bospor.



Mitsotakis sa predtým zúčastnil na náboženskom obrade v Ekumenickom patriarcháte v Istanbule a neskôr sa stretol s 82-ročným patriarchom Bartolomejom I., najvyšším predstaviteľom pravoslávneho kresťanstva. Obaja boli odfotografovaní tiež bež rúšok.



Bartolomej I. sa nakazil koronavírusom v decembri, pripomenula AFP.