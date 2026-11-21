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Grécky premiér Mitsotakis čelí kritike pre príspevok o hre GTA VI
Denník Efsyn tento krok označil za „trapas“, zatiaľ čo denník Dimokratia ho nazval „tragickou“ chybou.
Autor TASR
Atény 21. novembra (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis sa stal terčom kritiky po tom, ako na sociálnych sieťach zverejnil video, na ktorom sa mladých ľudí pýtal, či by si na Vianoce želali hru Grand Theft Auto (GTA) VI. Podľa kritikov je hra pre mladých ľudí nevhodná a takúto propagáciu odsúdili, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Kto z vás si bude na Vianoce želať Grand Theft Auto VI od deda a babky?“ pýtal sa Mitsotakis v piatok v príspevku na platforme TikTok.
„Všetci vieme, že dedkovia a babičky zriedkavo povedia svojim vnúčatám nie,“ dodal.
Cieľom príspevku bolo propagovať dôchodkový bonus vo výške 400 eur zo strany premiérovej vlády, ktorá bude bojovať o priazeň obyvateľov v budúcoročných voľbách.
Príspevok sa však stal terčom kritiky. Oponenti ho označili za nevhodný, keďže podľa nich nabáda maloletých k nákupu hry určenej pre dospelých.
„Premiér ‚propaguje‘ videohru, ktorá je pre maloletých zakázaná, len aby naskočil na trend,“ uviedla opozičná strana PASOK.
Denník Efsyn tento krok označil za „trapas“, zatiaľ čo denník Dimokratia ho nazval „tragickou“ chybou.
AFP zdôrazňuje, že Mitsotakisova vláda sa, ironicky, pridala k rastúcemu počtu krajín, ktoré obmedzujú používanie sociálnych sietí mladými ľuďmi.
Legendárna videoherná séria Grand Theft Auto dostala 19. novembra po 13 rokoch ďalšie pokračovanie. Podľa vydavateľa Rockstar Games dosiahla v prvý deň predaja tržby vo výške 3,79 miliardy dolárov.
Hra obsahuje násilie, krvavé scény, sexuálny obsah, nahotu, vulgarizmy či užívanie alkoholu a drog, preto je určená až pre osoby od 17 rokov, píše AFP.
„Kto z vás si bude na Vianoce želať Grand Theft Auto VI od deda a babky?“ pýtal sa Mitsotakis v piatok v príspevku na platforme TikTok.
„Všetci vieme, že dedkovia a babičky zriedkavo povedia svojim vnúčatám nie,“ dodal.
Cieľom príspevku bolo propagovať dôchodkový bonus vo výške 400 eur zo strany premiérovej vlády, ktorá bude bojovať o priazeň obyvateľov v budúcoročných voľbách.
Príspevok sa však stal terčom kritiky. Oponenti ho označili za nevhodný, keďže podľa nich nabáda maloletých k nákupu hry určenej pre dospelých.
„Premiér ‚propaguje‘ videohru, ktorá je pre maloletých zakázaná, len aby naskočil na trend,“ uviedla opozičná strana PASOK.
Denník Efsyn tento krok označil za „trapas“, zatiaľ čo denník Dimokratia ho nazval „tragickou“ chybou.
AFP zdôrazňuje, že Mitsotakisova vláda sa, ironicky, pridala k rastúcemu počtu krajín, ktoré obmedzujú používanie sociálnych sietí mladými ľuďmi.
Legendárna videoherná séria Grand Theft Auto dostala 19. novembra po 13 rokoch ďalšie pokračovanie. Podľa vydavateľa Rockstar Games dosiahla v prvý deň predaja tržby vo výške 3,79 miliardy dolárov.
Hra obsahuje násilie, krvavé scény, sexuálny obsah, nahotu, vulgarizmy či užívanie alkoholu a drog, preto je určená až pre osoby od 17 rokov, píše AFP.