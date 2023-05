Grécky premiér Mitsotakis hovorí po voľbách o politickom zemetrasení

Atény 21. mája (TASR) – Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v nedeľu privítal "politické zemetrasenie", ktoré podľa neho priniesli parlamentné voľby úspešné pre jeho konzervatívnu stranu. Naznačil však, že sa chce uchádzať o nadpolovičnú väčšinu v ďalšom hlasovaní, aby mohol pokračovať vo vláde bez koaličného partnera. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.



Mitsotakisova konzervatívna strana Nová demokracia (ND) mala po sčítaní takmer dvoch tretín hlasov 40 percent, čím výrazne viedla pred ľavicovou stranou Syriza so ziskom 20 percent.



Pri takýchto výsledkoch nebude mať ND na rozdiel od posledných štyroch rokov väčšinu v zákonodarnom zbore, čo by znamenalo potrebu hľadať koaličného partnera. Nájsť ho medzi očakávanými parlamentnými stranami by bolo vzhľadom na názorové rozdiely náročné.



Mitsotakis vo večernom vyjadrení povedal, že na vytvorenie silnej vlády bez "neistého" vyjednávania v parlamente budú zrejme nevyhnutné nové voľby. Tie by sa konali zhruba o mesiac v prípade, ak sa nový kabinet nepodarí vytvoriť do desiatich dní.



Nedeľňajšie voľby sa konali na základe zmenenej volebnej legislatívy, podľa ktorej víťazná strana nedostala ako doposiaľ dodatočné kreslá v parlamente. Tento "bonus" v podobe 50 mandátov však víťaz znovu získa v ďalších voľbách, čo by Novej demokracii mohlo umožniť samostatné vládnutie.